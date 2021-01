Dijon : deux hommes interpellés dans une affaire de trafic de drogue

La police dijonnaise a interpellé deux hommes, mardi en fin d'après-midi, dans le centre-ville de Dijon. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue et sont soupçonnés d'avoir participé à un trafic de drogues.

Ils ont été interpellés dans une résidence qui était sous surveillance à cause d'allées et venues régulières et suspectes. Les policiers ont d'abord interpellé un jeune client de 20 ans. Il avait sur lui 58g d'herbe de cannabis. Les forces de l'ordre ont ensuite défoncé la porte d'un appartement où ils ont interpellé un homme de 31 ans, habitant Chevigny-Saint-Sauveur. Dans l'appartement, les policiers ont saisi 3360 euros en liquide, plusieurs armes et plusieurs téléphones portables, et quelques dizaines de grammes d'herbe de cannabis et de cocaïne.