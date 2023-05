Dijon : deux hommes poignardés au lac Kir aux cris de "Mort aux pédérastes !"

"J'ai vécu dix ans en Seine-Saint-Denis, j'ai été maire d'une ville là-bas sans jamais connaître de problèmes, et il faut que je vienne à Dijon , ville réputée calme pour être frappé et agressé." Yannick Hoppe est encore sous le choc. Le secrétaire fédéral du Parti socialiste de Paris, ancien maire du Bourget en région parisienne, a choisi de montrer ses blessures sanglantes sur les réseaux sociaux afin de dénoncer l'agression dont il a été victime.

Vendredi 12 mai au soir, cet homme qui a grandi à Dijon est de retour dans sa ville en compagnie d'un ami. Après un dîner les deux hommes décident d'une promenade aux bords du lac Kir. "Nous étions non loin du premier parking, dans une zone donc très passante. Mon ami s'est écarté pour aller uriner dans un bosquet. Un homme a surgi et l'a frappé en criant "Voilà ta sentence !" et puis il a ajouté "Ce n'est pas fini". On a compris qu'il était armé d'un couteau. Nous avons pris la fuite, mais j'ai été rattrapé et frappé à trois reprises à la cuisse et dans le bas du dos. Des coups violents comme des coups de poing. Je l'ai entendu crier "Mort aux pédérastes !" C'est après que j'ai vu le sang. Nous avons prévenu la police qui est arrivé rapidement, tout comme les pompiers."

"En 2023, l'homophobie tue et peut encore tuer" commente Yannick Hoppe. "C'est pourquoi nous avons décidé de témoigner. Il n'est pas question de laisser ce genre de choses écrasées par le silence. Nous avons également porté plainte auprès du commissariat de Dijon et une enquête est ouverte."

Un phénomène de guet-apens

Cette agression violente désespère Antoine Hoareau. L'adjoint au maire de Dijon en charge des solidarités a clairement conscience que cette attaque n'est pas un acte isolé : "C'est effectivement un endroit où il y a eu ces derniers mois un certain nombre d'agressions, en particulier des guet-apens, qui étaient organisés sur des applications de rencontres par des personnes mal intentionnées qui voulaient "taper du pédé" pour reprendre leur expression, et qui voulaient s'en prendre à des personnes en raison de leur homosexualité."

"On a un travail constant avec les services de police, mais il ne peut pas y avoir un policier derrière chaque personne et on ne vit pas dans un État policier. C'est toute la difficulté d'arriver à identifier les auteurs de ces agressions."

"On ne retournera pas dans le placard !"

"Tous ces réactionnaires, ces intégristes voudraient que l'on vive cachés, que l'on retourne dans le placard. Et bien on va leur dire non. Le placard, on l'a quitté et on ne va y pas retourner. On va continuer à défendre nos droits pour faire en sorte que chaque individu, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, puisse vivre dignement dans notre société républicaine" promet le maire-adjoint. Selon l'association SOS Homophobie, le nombre d'agressions homophobes est en hausse en France. Leur nombre a progressé de 28% entre 2021 et 2022.