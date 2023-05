Dijon : Deux manifestants interpellés dans une école primaire

Mardi soir les élèves qui se trouvaient au périscolaire ont eu la surprise de voir débarquer dans la cour de leur école Joséphine-Baker en plein centre-ville de Dijon, deux hommes, vêtus de noir, le visage dissimulé. Peu de temps après ce sont deux policiers qui sont arrivés sur place pour les interpeller. Les deux hommes se sont introduits dans l'établissement à l'issue d'une manifestation contre la venue d'Eric Zemmour à Dijon . Les faits se sont déroulés vers 18H15 ce mardi. Parmi les témoins, des enfants qui participaient à une initiation de handball. Yaël 10 ans raconte la suite. "En fait ce sont des mecs cagoulés, ils nous ont dit 'chut ne dites rien' et là deux secondes après on voit des policiers qui débarquent".

ⓘ Publicité

"Je suis parti parce que j'avais peur"

Deux policiers arrivent donc à leur tour dans la cour et questionnent les élèves. Thaïs y était elle aussi : "Ils nous ont dit 'on vient attraper des voleurs' en fait ce n'était pas des voleurs mais des manifestants. Moi je suis parti parce que j'avais peur, je suis allé prévenir les animateurs. Après la police leur a demandé où ils étaient partis, les animateurs ont dit aux policiers où ils étaient, et les policiers les ont arrêtés dans le hall".

Aucun commentaire de la part des enseignants ou des personnels du périscolaire. Mais l'affaire fait beaucoup parler les parents d'élèves, Thomas vient de récupérer ses enfants, il raconte : "Des parents viennent de m'informer de ce qui s'est passé. On n'a pas eu d'infos officielles mais je ne suis pas inquiet".

Les deux hommes seront jugés fin août

La police confirme l'interpellation de ces deux hommes. Ils sont âgés de 24 ans et venaient de participer à une manifestation contre la venue d'Éric Zemmour . Ils font partie du petit groupe violent d'une soixantaine de personnes qui en marge de cette manifestation ont fait face à plusieurs reprises aux forces de l'ordre. Avant de se réfugier dans l'école l'un d'eux aurait jeté des projectiles sur les policiers. Placés en garde à vue mardi soir, ils ont été déférés au parquet ce mercredi après-midi. Ils seront jugés devant le tribunal correctionnel le 25 août prochain, poursuivis pour diverses infractions dont des violences contre les policiers. Le parquet a demandé leur placement sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience.