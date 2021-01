Dijon : expulsion des occupants du parc de la rue de Mirande

La justice a décidé de l'expulsion sans délai le 23 décembre dernier. Ce vendredi en début d'après-midi, les forces de l'ordre sont intervenues pour expulser les militants qui se sont installés il y a quelques semaines au 7 rue de la rue de Mirande, dans la maison qui a servi à héberger les gradés de l'ancienne BA 102 et qui doit être transformée en parc immobilier.

Deux militants, opposés au projet, sont montés sur le toit de la maison, avant d'en descendre d'eux-mêmes. La police et la gendarmerie sont intervenues avec les pompiers pour faire respecter la décision de justice, pour laquelle l'avocate du collectif Dominique Clémang a d'ailleurs fait appel le 28 décembre.

Les forces de l'ordre interviennent au 7 rue de Mirande © Radio France - Olivier Estran

Fin décembre, les occupants de la maison avaient annoncé leur départ aux voisins. D'autres militants avaient investi le parc de la maison et avaient pour projet d'en faire un jardin ouvert à tous. Ils avaient écrit au futur promoteur immobilier pour lui demander de ne pas déposer de permis de construire.

Le parc et la maison doivent être détruits pour un projet immobilier © Radio France - Olivier Estran

L’évacuation s'est déroulée dans le calme, les personnes descendues du toit sont ressorties libres des lieux. Une petite cinquantaine de sympathisants à cette occupation ont assisté distance à l'expulsion. La police a bouclé l'accès au parc. Les serrures de la maison et des portails doivent être changées pour empêcher une nouvelle occupation.

Les serrures de la la maison sont changées © Radio France - Olivier Estran

"On demande aux habitants du quartier de nous soutenir" -Boris, un des militants

Et maintenant ? Les occupants ne veulent pas renoncer à leur idée d'un parc et jardin ouvert aux habitants du quartier. Ils demandent une nouvelle fois à la mairie de se saisir de ce dossier, et de se porter acquéreur du terrain pour le conserver comme un espace vert. Ils appellent les habitants du quartier et de la ville à se mobiliser et soutenir cette démarche.