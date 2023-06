Dijon: expulsion du squat de la rue des Marmuzots

Un soleil écrasant et un silence de plomb. Ce mardi 20 juin, l'immeuble qui a servi de squat au 21 rue des Marmuzots à Dijon est désormais vide. Il a été évacué, avec le concours de très nombreux policiers, un peu avant 10h du matin.

"On s'attendait à ce genre d'intervention, mais on ne pensait que ce serait aussi brutal" soupire Camille, une personnes qui accompagne les personnes qui logeaient ici. "La police est intervenu à coups de béliers pour ouvrir certaines chambres. Les portes de l'immeuble sont toujours restées ouvertes, et cela contraste avec le dialogue et les visites de la police que l'on a eu jusqu'à encore hier. On a eu droit à une expulsion en force avec au moins 80 agents. "

Quelques soutiens des occupants ont assisté à cette évacuation © Radio France - Olivier Estran

Ouvert en décembre 2021 , ce squat a hébergé jusqu'à une quarantaine de personnes. "Des gens en attente d'un titre séjour, qui ne trouvent pas de places dans les foyers ouverts par l'Etat, et qui pour la plupart travaillent comme livreurs ou dans le bâtiment précisent Camille. Ce matin , la police a expulsé 16 personnes."

Un décompte confirmé par la préfecture de Côte-d'Or, qui précise dans un communiqué la situation de ces occupants :

Ce mardi 20 juin 2023, pour des raisons de sécurité et de salubrité, il a été procédé à l'évacuation d'un bâtiment occupé illégalement au 21 A rue des Marmuzots à Dijon. Les personnes vulnérables ont été prises en charge et se sont vues proposer un hébergement." assure la préfecture.

L'immeuble du 21A rue des Marmuzots (au premier plan) © Radio France - Olivier Estran

"Seize personnes qui occupaient ce bâtiment ont été évacuées, conformément aux décisions de justice. L'analyse de la situation des personnes évacuées au regard du droit au séjour est la suivante : Un Français, huit étrangers en situation régulière pris en charge par la Direction départementale déléguée de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et sept étrangers en situation irrégulière pour lesquels un examen plus approfondi est en cours" conclut ce communiqué.

La préfecture précise qu'elle agit sur une décision de justice. L'immeuble en question est une propriété privée qui doit être réaménagée en logements par un promoteur.

L'annonce des futurs logements © Radio France - Olivier Estran

"On ne sait pas encore où ces personnes vont être relogées" déplore Camille. "Les centres actuels sont saturés, il faudrait en construire d'autres. Quant aux affaires qui ont été déménagées, où se trouvent-elles actuellement ? sans doute dans des containers qu'il faudra récupérer à l'autre bout de la ville."