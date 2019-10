Dijon Football Côte-d'Or - INTERVIEW : l'entraîneur Stéphane Jobard aurait volé de l'argent à un membre du staff

Dijon - France

Le journal "L'Équipe" révélait dans son édition de mercredi 2 octobre 2019 une affaire embarrassante pour le coach Stéphane Jobard. Il aurait volé de l'argent gagné lors de partie de poker par un kiné du club. De l'argent que ce dernier stockait dans son casier et dont une partie aurait disparu mystérieusement. L'auteur des faits a été confondu par les caméras de vidéos surveillance. Revenu à Dijon cet été pour remplacer Olivier Dall'Oglio, Stéphane Jobard avait quitté le DFCO au printemps 2018 pour rejoindre l'Olympique de Marseille de Rudi Garcia. A l'époque on pensait à une promotion mais selon "L'Équipe" il aurait en fait été "exfiltré" par le président du DFCO, Olivier Delcourt.

"Un coup de folie"

France Bleu Bourgogne : Olivier Delcourt, pouvez-vous nous expliquer le fond de cette affaire?

Olivier Delcourt : Il y a des faits qui se sont produits au club, cette histoire n'aurait jamais du sortir dans la presse, elle aurait du rester en interne. Beaucoup de journalistes étaient au courant de cette affaire il y a bien longtemps, y compris des journalistes locaux. Ces gens là font leur métier et ne font pas de presse people. Après il y en a d'autres que cela intéresse. Moi ce n'est pas ma tasse de thé. Maintenant, il y a eu des choses graves, il y a eu un vol qui a été commis à l'encontre d'un membre du staff. Qui a été cité en plus dans cet article. Donc moi je pense d'abord à la victime et ensuite à l'auteur des faits qui les as reconnu immédiatement. Il a eu un moment d'égarement, un moment de folie. Ce n'est pas pour ça que je cautionne cette chose. Je lui ai demandé de quitter le club. Il a eu la main tendue de Rudi qui lui a donné cette seconde chance. Puis les aléas sportifs on fait qu'en fin de saison Dijon s'est maintenu, que le coach Antoine (Kombouaré ndlr) est parti, qu'il y avait une place au DFCO. J'ai rencontré plusieurs coachs et pour moi il était l'homme de la situation malgré ce qui s'était passé.

Olivier Delcourt © Maxppp - Nicolas Goisque

"Cette affaire n'aurait jamais du sortir dans la presse"

FBB : Vous n'avez pas hésité une seconde au moment où il a fallu faire appel à Stéphane Jobard?

OD : C'est pas que j'ai "hésité", on en a parlé ensemble, et puis j'en ai parlé aussi avec la personne qui avait été victime. Parce qu'il n'était pas question que Stéphane revienne s'il ne pouvait pas travailler avec lui. Je n'allais pas écarter quelqu'un qui avait subit des choses plutôt qu'un autre. Il a eu cette réflexion aussi de son côté. Mais c'est quelqu'un qui a dit les choses, qui les as reconnu quand c'est arrivé, qui en a même parlé encore cette année en arrivant avec le staff et avec les joueurs. Les joueurs n'ont pas été surpris. Là où ils ont été surpris et dégoûté c'est à la sortie de cet article. Mais il n'y a pas eu de surprise, beaucoup de gens proches du club savaient ce qui s'est passé mais ont eu la décence de ne pas en parler.

"C'est du passé tout ça"

FBB : Donc vous confirmez ces vols, quel est le préjudice total?

OB : Je ne rentre pas là-dedans, cela ne vous regarde pas, cela ne regarde personne d'autre que Stéphane et la victime. C'est du passé tout ça.