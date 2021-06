Dijon : il se ballade en plein centre ville avec un couteau à la main

La police de Dijon a interpellé samedi 26 juin à 21h15, un réfugié politique Erythréen qui marchait avec un couteau à la main. Ce dernier a pris la fuite en voyant la patrouille mais il a été rattrapé. Il devait déjà purger une peine de six mois de prison pour des violences.

C'est en effectuant une patrouille dans la rue des Godrans située en plein cœur du centre ville de Dijon que les policiers de la Section d'Intervention ont aperçu le ressortissant Erythréen évoluer avec un couteau à la main.

A la vue des policiers, l'homme de 26 ans a pris la fuite, mais il a été rapidement rattrapé et conduit au commissariat. Il s'est vite avéré qu'il était déjà connu des services de police car il devait purger une peine de six mois de prison pour l'agression d'une personne dépositaire du service public, des faits qui remontent à 2019. Le suspect a donc été déféré devant le parquet de Dijon et sur ordonnance judiciaire conduit directement en prison.