À Dijon, un voleur de vélo a été identifié ce samedi parce qu'il avait sur lui la pince coupante qui lui avait permis de couper la grille du local et le cadenas dudit vélo, de couleur "flashy" et facile à repérer.

Dijon : il vole un vélo de couleur "flashy" et se fait arrêter par la police

Le voleur avait la pince coupante sur lui et le vélo volé était de couleur "flashy"

Dijon, France

Ce samedi, à 17h20, près du grand cimetière de Dijon, un témoin a appelé la police. Il assistait à la scène suivante : un individu en train de couper la grille d'un local à vélo pendant que deux camarades faisaient le guet.

Un vélo de couleur "flashy"

Il parvient à couper la grille du local et le cadenas du vélo, de couleur "flashy" selon la police (donc facile à repérer), l'enfourche et s'en va. Le témoin donne le signalement aux forces de l'ordre, qui interpellent l'individu dans le secteur quelques instants plus tard.

Identifié parce qu'il avait la pince coupante sur lui

Le voleur se défend en disant que le vélo lui appartient, sauf qu'il avait la pince coupante sur lui...

En garde à vue, ce Dijonnais de 31 ans a finalement reconnu les faits. Il sera convoqué devant la justice le 20 mars prochain. Il a justifié son acte en indiquant qu'il avait lui-même été victime d'un vol de vélo.