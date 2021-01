Dijon : ils tuent deux chèvres puis font un barbecue dans la cour de leur immeuble

Arrêtés en plein barbecue un soir de Janvier en plein couvre-feu sous la neige. Trois hommes ont été interpellés samedi 16 janvier 2021, vers 23h30, à Dijon (Côte-d'Or) en pleine cuisson de grillades. Ils faisaient cuire deux chèvres dans la cour de leur immeuble, rue Parmentier.

Un abattage illégal

Les trois hommes, âgés de 21, 30 et 49 ans, tous ressortissants de la République Démocratique du Congo, sont allés acheter deux chèvres dans une ferme du nord de la Côte-d'Or. Ils reprennent la route en direction de Dijon avant de s'arrêter dans un champ juste avant 18 heures, moment du début du couvre-feu. Ils y tuent les deux animaux, avant de remonter dans la voiture pour aller dans leur domicile dijonnais.

Plus tard dans la soirée, ils installent un barbecue dans la cour de leur immeuble, rue Parmentier pour y faire cuire les animaux dépecés. Plusieurs voisins sont alertés par le bruit et l'odeur et appellent la police qui arrive vers 23h30, en plein couvre-feu et sous la neige. Les trois hommes disent avoir tué les animaux pour ensuite les manger, selon la police de Dijon.

Ils risquent six mois de prison

Les trois hommes sont sortis de garde à vue dimanche 17 janvier 2021. Ils sont convoqués au tribunal en juillet prochain notamment pour abattage d'un animal sans précautions pour éviter de le faire souffrir. Ils risquent six mois de prison.

Ils ont tous reçu, en plus, 135 euros d'amende pour avoir brisé le couvre-feu.