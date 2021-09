Dijon : incendie en cours dans un immeuble rue des Perrières

Une forte odeur de bois brûlé plane sur le secteur de la gare et une partie du centre-ville de Dijon ce mardi à l'aube. Et pour cause : au moins une quinzaine de pompiers accompagnés d'une grande échelle sont toujours à pied d'œuvre à l'heure qu'il est (4h du matin) pour venir à bout d'un feu, qui s'est déclaré au numéro 6 de la rue des Perrières, à Dijon.

Trop tôt pour se prononcer

Pour l'heure, il est trop tôt pour dire s'il y a des blessés ou des victimes à l'intérieur, précise une source policière sur place. Trop tôt aussi pour tirer des conclusions sur l'origine de l'incendie, même si la présence d'un véhicule, encastré dans la façade du restaurant fast-food SoWok, semble dénoter dans la scène.

Plus aucune flamme n'était visible depuis l'extérieur aux alentours de 3h30 du matin © Radio France - Arnaud Racapé

Une dizaine de riverains des immeubles voisins sont toujours sur place, et attendent sur le trottoir que les opérations prennent fin pour regagner leur logement, mais le feu semble avoir endommagé une grande partie de l'immeuble, et le travail de constatation des enquêteurs devrait durer un bon moment.