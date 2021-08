Dijon : ivre, une conductrice de trottinette frappe une automobiliste et lui pique ses clés

Une conductrice de trottinette électrique a agressé une automobiliste, dimanche 8 août 2021, Place Wilson à Dijon. En plus des insultes et des coups, elle lui a aussi dérobé les clés de la voiture. Elle a passé la nuit en garde à vue.

Une mésaventure étonnante pour une jeune automobiliste de 20 ans, dimanche 8 août 2021, Place Wilson à Dijon. Aux alentours de 21 heures, alors qu'elle est au volant, elle est injuriée et frappée par la fenêtre ouverte par une conductrice de trottinette électrique, âgée de 27 ans. La conductrice reprend sa route, mais la "trottinettiste" revient à la charge quelques mètres plus loin. Elle ouvre la porte, coupe le contact ... et lui prend les clés de la voiture.

Un improbable come-back

Sans ses clés, la conductrice ne peut plus déplacer sa voiture. Elle donne donc l'alerte, la dépanneuse et les policiers arrivent. Aux alentours de 22 heures, l'improbable se produit : la conductrice de la trottinette revient une nouvelle fois alors que la police est toujours là. Elle est interpellée, ivre, avec près de 2g d'alcool par litre d'air expiré, et reconnaît les faits. Elle affirme qu'elle s'est énervée parce qu'elle est tombée de sa trottinette à cause de la voiture. En revanche, elle indique qu'elle a jeté les clés sur la route, sous la voiture, mais ces clés demeurent introuvables.

Une nuit en garde à vue ... avant des poursuites ?

La conductrice de la trottinette a passé la nuit en garde-à-vue, levée ce lundi. Pour les suites données à cette affaire, le parquet demande un complément d'enquête, en attendant d'éventuelles suites judiciaires.