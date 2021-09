Dijon : l'auteur de coups de feu sur un commerce de la Fontaine d'Ouche activement recherché

Un homme d'une vingtaine d'années qui se trouvait près du magasin visé par le tireur a été gravement blessé et transporté au CHU de Dijon. Sur les lieux, une quinzaine d'impacts ont été retrouvés par les enquêteur. D'après le parquet de Dijon, l'arme utilisée s'apparenterait à une arme automatique type kalachnikov. L'auteur des coups de feu est toujours recherché ce lundi 20 septembre. Les investigations et l'exploitation de la vidéo surveillance sont en cours.

Des habitants fatigués et inquiets

Dans le quartier de la Fontaine d'Ouche, les habitants font part de leur lassitude et pour certains de leur inquiétude. Beaucoup estiment que leur quartier est d'habitude plutôt tranquille, mais qu'il est en train de changer. "J'ai trois enfants, c'est dangereux pour nous. Ce n'est plus vivable. J'ai été réveillée par les coups de feu. J'ai eu peur pour mes enfants. Je ne suis pas sortie, je suis restée à la fenêtre" explique cette maman qui attend aujourd'hui plus de sécurité et de contrôles de police, mais regrette qu'il n'y ait rien. A tel point qu'elle envisage aujourd'hui de déménager.

Une maman inquiète dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon Copier

Un témoin raconte la scène

Au micro de France bleu Bourgogne, un homme habitant le quartier a tout vu depuis chez lui et raconte : "Au début j'ai cru que c'était deux pétards, et après j'ai entendu une rafale "tatatatatatata". A ce moment, on s'est dit que c'était un petit peu chaud. On regardé par le fenêtre et on a vu un gars partir en scooter. A mon avis, ça devait être un gars habitué à faire des trucs comme ça, car pour éteindre sa moto et après aller tirer, il faut avoir l'habitude. Ils vont le retrouver avec les caméras. Il y a la police scientifique qui est venue sur place et qui a pris des photos. Maintenant il faut rassurer la population. Personnellement, je n'ai pas peur, mais ceux qui ont des enfants, oui. Il faut des patrouilles pendant au moins une semaine, mais il n'y a rien. Le préfet devrait prendre ses responsabilités"

Un témoin raconte la scène Copier

Toutes les pistes sont envisagées par les enquêteurs

Pour le parquet de Dijon, il n'y a pour le moment aucun lien entre cette affaire et les incendies réguliers survenues également dans cette même avenue du Lac. Toutes les pistes sont étudiées pour expliquer l'origine de la fusillade: trafics de stupéfiants, règlements de comptes ? Toutes les thèses sont étudiées. L'enquête, confiée à la Police Judiciaire de Dijon, est ouverte pour "tentative d'assassinat" et "usage d'une arme de guerre sur la voie publique". Quant au magasin, O Market, visé ce weekend par les tirs, il était toujours fermé ce lundi 20 septembre.