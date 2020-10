Dijon : l'expulsion du Jardin de l'Engrenage remise à début novembre

"Longue vie aux jardins de l'Engrenage", "Résistance potagère contre le béton" ce sont les messages que l'on pouvait lire sur des banderoles accrochées devant le tribunal d'instance de Dijon.

Une centaine de participants

Ce mercredi matin une centaine de personnes, membres du collectif de soutien aux "jardins de l'Engrenage", s'est rassemblée pour un petit-déjeuner "solidaire et résistant" alors que le dossier était jugé en référé devant le tribunal d'instance boulevard Clémenceau.

Les "jardins de l'Engrenage" se situent au 63 avenue de Langres à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

La ville compte développer un éco-quartier

"L'Engrenage" c'est un jeu de mot pour désigner cette friche de 3 ha avenue de Langres à deux pas de l'arrêt Nation du tramway. Friche que la ville compte vendre à un promoteur pour y développer un éco-quartier.

"Ces gens là violent le droit de propriété"

Maître Arnaud Brultet, avocat de la ville de Dijon demande l'expulsion des jardiniers et des cultivateurs alternatifs pour que ce projet d'éco-quartier puissent voir le jour. "C'est surtout la préservation du droit de propriété qui nous soucie. Nous voulons permettre à la ville de réaliser le projet qui est le sien, c'est à dire la construction de 300 logements. Ces gens là violent le droit de propriété, droit constitutionnellement reconnu, ils entravent la construction de cet éco-quartier" poursuit le conseil.

Un débat de société

Maître Dominique Clémang, avocate du collectif, souligne l'incompétence du juge des référés concernant l'expulsion de deux personnes qui occupent illégalement une petite maison au milieu de la parcelle et qui bloquent le projet. Son but au fond est de gagner du temps et de provoquer un débat de société même si "cette occupation peut sembler radicale" a-t-elle expliqué au juge.

L'exemple de la ZAD de Notre Dame des Landes

"On ne manque pas d'exemples dans l'histoire de choses qui étaient interdites, illégales et de droits qui ont été conquis par la mobilisation citoyenne" assène Maître Clémang. "J'ai pris l'exemple de Notre-Dame-des-Landes en Loire Atlantique. L'occupation a été jugée illégale par tous les magistrats qui ont eus à s'occuper de ce dossier. Pour autant aujourd'hui des accords ont été conclus avec les occupants et les collectivités publiques concernées pour imaginer autre chose. Donc c'est complètement possible".

Décision début novembre

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 4 novembre prochain. "Cela laisse le temps aux légumes de pousser" a commenté l'avocate du collectif avec humour !