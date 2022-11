Dijon : L'inquiétude des patrons de bars de nuit de la place de la République qui vont devoir fermer plus tôt

Carlo Tiago, vous êtes le gérant de la Salsapelpa, rue Marceau à Dijon. À partir du 1ᵉʳ décembre vous devrez fermer à 2 h au lieu de 5 h. Qu'est ce que ça entraîne comme mesures économiques pour vous ?

Après malheureusement 18 mois d'arrêt dû au Covid, ça fait très très mal. Le modèle économique que l'on a, qui est là depuis des années, nous fait dire qu'on va vraiment souffrir au niveau des licenciements, de nos remboursements de charges fixes. On a aussi les PGE, les prêts garantis par l'Etat, qui ont été calculés par rapport au chiffre d'affaires de 5h du matin. Donc je voudrais bien savoir comment on va les rembourser.

On va réduire votre activité de 3h chaque nuit. Vraiment, ça pèse lourd ?

On l'a calculé pour nous, pour notre modèle économique. Les gens viennent nous voir tout de suite après les autres bars. Malheureusement, c'est comme ça. C'est donc 80 % de perte de chiffre d'affaires

Est-ce qu'il y a un dialogue avec le préfet ?

Non, non. On a un dialogue avec notre syndicat. Nous jouons tous partie du même syndicat, l'Umih Côte d'Or, et il a reçu notre syndicat. C'est là qu'on a appris cette nouvelle. On a eu un dialogue avec les forces de l'ordre, les forces publiques. On a bien échangé avec eux. On ne s'attendait pas à ça du tout.

Les agressions place de la République, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous pèse au quotidien ?

Elle nous pèse au quotidien. Nous qui sommes déjà ouverts déjà assez tôt, on a aussi, on va dire en apéritif, on tabasse, on fait aussi à manger. C'est dans la journée qu'on a des problèmes de sécurité sur cette place. Donc ça fait un moment déjà. Mais ça, c'est nos clients qui sont les premiers à le subir.

Les chiffres sont très parlants : 150 faits de délinquance et de violence autour de la place de la République depuis le mois de juin dernier, certaines parfois très graves. Quelle est votre solution ?

On voit qu'en mettant des forces de l'ordre, c'est déjà le cas depuis deux week-ends, on n'a plus rien, on n'a plus du tout d'agressions ou ça a baissé énormément déjà. Donc on voit bien qu'il y a un manque au niveau des forces de l'ordre. On pourrait en mettre un peu plus au niveau de la police nationale, ou alors peut être créer une brigade de nuit par rapport aux services de Dijon, parce qu'elle est là, mais jusqu'à 3h du matin et les heures les plus graves, c'est après.