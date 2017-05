Dijon : la CFDT de Divia dépose une alarme sociale

Le syndicat CFDT de Divia a déposé une alarme sociale suite à des altercations et des incidents survenus la semaine dernière à Dijon. Une réunion de travail se tenait ce jeudi pour évoquer le sujet avec la direction de la compagnie de transports.

Direction et représentants du syndicat CFDT de Divia se sont réunis cet après-midi à Dijon. Cette réunion fait suite au dépôt par le syndicat d'une alarme sociale. Il y a eu des altercations mercredi et jeudi derniers entre des passagers et trois contrôleurs pendant leurs services.