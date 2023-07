Dijon: la colère des greffiers "invisibles, mais indispensables"

D'habitude, on ne les entend jamais car ce ne sont pas eux qui prennent la parole au tribunal mais aujourd'hui, ils ont décidé de donner de la voix. A l'appel de leurs syndicats les greffiers de justice ont débrayé durant plusieurs heures ce lundi 3 juillet pour alerter sur les conditions de leur métier.

"Nous sommes les invisibles, et pourtant sans nous la justice ne fonctionnerait pas" lance l'une d'entre elle. "Nous sommes comme les infirmières au chevet du chirurgien, sans nous les magistrats ne pourraient pas tenir une audience" souligne-t-elle.

Une augmentation qui n'en est pas une

Et pourtant la profession, encore largement féminine, a le sentiment d'être bien mal considérée. "On nous annonce une augmentation, mais c'est un vrai trompe l'œil" explique Déborah. "Pour ma part, ce sera 30 euros de plus par mois, mais dans le même temps, l'instauration de cette nouvelle grille salariale me fait perdre deux ans d'ancienneté. Donc, ce n'est pas une avancée mais un recul. Et de manière générale, nos salaires sont peu élevés, entre 1.500 euros en début de carrière et 2.500 après 27 ans d'ancienneté. Tout cela avec un niveau Bac+5 et deux ans de formation en Ecole Nationale des Greffes."

Rassemblement des grévistes devant l'Ecole Nationale des Greffes de Dijon © Radio France - Olivier Estran

"Pourtant notre travail est exigeant" souligne sa collègue Charlène. "Moi, je suis détachée sur différents tribunaux. Je peux être appelée sur différentes missions. Là je suis actuellement au Tribunal pour enfants. Il faut comprendre que nous faisons parfois six heures d'audiences pour enregistrer toutes les déclarations faites devant le tribunal. Ensuite il y a la rédaction et mise en forme de tout cela. La préparation des dossiers qui seront appelés à la barre, le suivi avec les familles, les coups de fil de toutes les parties d'un procès. Ce sont des journées très denses."

Deborah et Charlène connaissent bien souvent des horaires à rallonge - © Radio France - Olivier Estran

Journées à rallonge

"Sans compter qu'il n'y a pas d'horaires fixes" ajoute Annabelle. "On peut terminer à 22 heures une audience de correctionnelle. On a pas le confort d'organiser une vie de famille. Le week-end dernier, suites aux émeutes j'ai une collègue qui a assuré les audiences de 9h du matin jusqu'à 2 heures du matin le lendemain. On est loin des 11 heures légales" constate-elle.

"On a en assez d'être méprisés. On demande au ministère de la Justice une vraie reconnaissance et une vraie augmentation, comme celle accordée récemment aux magistrats" clament les syndicats. "On manque de bras" souligne Déborah. "Faute de recrutements suffisants, on assure des audiences avec des contractuelles, et moi-même je me demande si je serai capable de tenir toute ma carrière dans de telles conditions."