Dijon: la justice relaxe un conseiller municipal accusé de diffamation

Pas de condamnation pour Emmanuel Bichot. Le conseiller municipal d'opposition LR, candidat au fauteuil de maire lors des municipales de 2020 etait poursuivi pour diffamation par Hamid El Hassouni l'adjoint au maire de Dijon en charge de la jeunesse, de la vie associative et de l'éducation populaire. Ce lundi 15 novembre, il est relaxé par le tribunal correctionnel de Dijon.

Celui-ci s'etait ému propos tenus par Emmanuel Bichot sur la chaine de télé CNews après les violences survenues dans le quartier des Grésilles avec la communauté Tchétchène. Emmanuel Bichot avait accusé Hamid El Hassouni "d'irresponsabilité et d'avoir discrédité le maire de Dijon en appelant à la démission du préfet et du procureur". L'adjoint au maire de Dijon a porté l'affaire devant la justice, car il estime que cela porte atteinte à sa probité. Son avocat a plaidé la reconnaissance de la diffamation et réclamé 5.000 euros en réparation du préjudice moral.

Hamid El Hassouni a porté plainte contre Emmanuel Bichot pour diffamation © Radio France - Stéphanie Perenon

Je souhaite que le maire se reprenne à son tour" -Emmanuel Bichot, conseiller d'opposition

Le tribunal correctionnel ne suit pas cette demande et relaxe Emmanuel Bichot. "J'ai toujours considéré que mes propos relevaient du débat politique légitime" assure l'élu d'opposition. "Et le comble c'est qu'on m'a reproché d'avoir souligné sa présence dans une manifestation qui comportait des slogans anti-police, donc on me reprochait d'avoir dit la vérité. Moi ce que je souhaite c'est que le maire se reprenne dans ce registre car lui va bien souvent trop loin dans ses propos et menace tout le monde de diffamation. Je pense que ce n'est pas comme cela que la démocratie fonctionne correctement."

De son côté, Hamid El Hassouni se dit déçu. L'adjoint au maire de Dijon se réserve le droit de faire appel de la décision du tribunal correctionnel de Dijon.