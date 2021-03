Dijon : la police stoppe un concert "illégal" aux Tanneries, l'organisation explique qu'il était autorisé

Une opération de police a empêché ce samedi 13 mars, la tenue d'un concert illégal dans "l'espace autogéré des tanneries" situé à Dijon. Les participants ont été verbalisés entre 135 et 500 euros et le site risque une fermeture administrative. L'organisation explique que ce concert était autorisé.

L'attention des services de police avait été appelée dans le courant de l’après-midi par les allées et venues aux abords de cette salle de spectacle, normalement fermée au public en raison de la situation sanitaire, qui avaient été corroborées par la publication d’une annonce du concert dans la presse.

Dans un communiqué, la préfecture précise qu'en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale en raison des suspicions de non-respect de la législation sociale et du travail et sous l'autorité du procureur de la République, les services de police ont pénétré dans les lieux à 14h55 et y ont constaté la présence d’une dizaine de personnes, dont quatre musiciens.

Simultanément, deux spectateurs qui se rendaient au concert ont demandé aux effectifs de police présents sur place de leur indiquer le chemin pour y accéder.

Le site du 15e festival Italiart à Dijon - Capture écran

Conformément aux dispositions du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 :

• des verbalisations ont été réalisées (135€ ou 500€ selon le cas) ;

• le préfet adressera aux responsables de la salle une mise en demeure de se conformer à la réglementation, dont le non-respect conduira à une fermeture administrative de l'établissement et donc à l'impossibilité d'y réaliser les activités qui demeurent autorisées lorsqu'elles s'exercent dans un strict cadre professionnel et hors public.

A partir de 16h00, un barrage de police a été positionné aux abords de la salle pour en interdire l'accès au public et faire ainsi échouer ce projet de concert illégal.

Le concert était-il autorisé ?

Sur sa page Facebook, l'organisation du concert dénonce l'intervention des policiers et explique que ce concert était autorisé par la préfecture, car il s'agissait d'une captation dans le cadre du festival Italiart . Elle précise que toutes les mesures avaient été prises par l'organisation pour respecter les restrictions en faisant un concert filmé retransmis en streaming, sans public.

Malgré cela, Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, et Eric Mathais, procureur de la République de Dijon, condamnent l'organisation irrégulière et irresponsable de ce concert dont les conséquences sanitaires pour les participants, leurs proches et l'ensemble de la population auraient pu être graves.