Dijon : la rue Thurot coupée suite à une fuite de gaz

Circuler rue Thurot à Dijon relève depuis de longues semaines du calvaire car la construction d'une résidence empiète sur la voie publique pourtant à double sens. Mais ce lundi après-midi, c'était chose impossible car la rue a été entièrement bouclée suite à une fuite de gaz occasionnée par le même chantier.

Une entreprise intervenait pour raccorder les futures habitations au réseau du gaz, mais un coup de pelleteuse sur une conduite a entrainé cette importante fuite. Une forte odeur de gaz a envahi les lieux vers 13h45. La rue Thurot et la rue Guillaume Tell, voisine, ont été interdites à la circulation. Aucun blessé n'est à déplorer et d'importants moyens ont été déployés pour colmater la fuite et réparer la conduite concernée.