Dijon : la tentative de blocage d'un boulevard tourne court

Des palettes et des pneus qui flambent a proximité du campus de Dijon. Ce mardi 7 mars, vers 8 heures du matin une vingtaine de personnes ont érigé un barrage à l'angle de la rue Mirande et du Boulevard Gabriel. Les manifestants étaient "cagoulés et masqués" selon la police qui est intervenue rapidement. A l'arrivée des uniformes, ces personnes se sont dispersées et ont pris la fuite sur le campus universitaire tout proche.

La police assistée des pompiers a enlevé les obstacles de la voie. La circulation est revenue à la normale.

C'est le seul fait notable de ce mardi matin dans la Capitale des Ducs de Bourgogne alors que les syndicats opposés à la réforme des retraites appellent à "mettre le pays à l'arrêt". A Dijon, pas de blocages de lycées ou du dépôt pétrolier de Longvic.

Le carrefour où a été érigée cette barricade - Capture écran Google Maps