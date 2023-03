Dijon : la ville de Dijon va porter plainte contre les dégradations commises ce jeudi 16 mars

Des poubelles et des palettes brûlées devant les grilles de l'hôtel de ville de Dijon, c'est une image qui semblait appartenir au passé. Or ce jeudi 16 mars, lors d'une manifestation des opposants à la réforme des retraites, des manifestants s'en sont pris une nouvelle fois à un symbole de Dijon : "ce n'est pas la première fois," déclare au micro de France Bleu Bourgogne Nathalie Koenders. "Déjà lors des manifestations des gilets jaunes, la porte de l'hôtel de ville avait été incendiée. Ca fragilise la démocratie", regrette la première adjointe.

Des violences intolérables et inacceptables

Tout comme le préfet de Côte-d'Or, la ville de Dijon condamne très fermement les violences commises dans le centre-ville. "L'intersyndicale au niveau national avait appelé au calme et même si on est contre la réforme des retraites et le 49.3, il y a des façons apaisées de manifester et de dire que l'on n'est pas d'accord," ajoute Nathalie Koenders.

La première adjointe annonce que la ville va porter plainte contre les dégradations commises ce jeudi 16 mars à Dijon.