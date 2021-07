Dijon : le parc de la Colombière a rouvert ses portes

Au lendemain de la chute d'une branche qui a causé la mort d'une dame de 81 ans, le parc de la Colombière de Dijon rouvre ses portes. Des élagueurs sont au travail pour tailler les arbres dans la zone de l'accident tragique. Les usagers du parc et ceux qui y travaillent restent sous le choc.

Des techniciens coupent des arbres et des branches dans la zone où s'est produit l'accident mortel

Le chant strident des tronçonneuses résonne dans les allées du parc de la Colombière. Ce mardi matin, des techniciens forestiers sont à pied-œuvre pour couper et élaguer des arbres à l'endroit où une grosse branche de frêne s'est abattue ce lundi 19 juillet sur une voiture à pédale, tuant une dame de 81 ans et blessant deux personnes qui l'accompagnaient. (Une dame de 78 ans et un petit garçon, transportés au CHU de Dijon).

A bonne distance, Nahim observe le travail des ouvriers. Ce petit garçon de 9 ans est un des témoins directs de l'accident. "J'ai entendu comme une série de pétards, et la branche est tombée sur les gens. La rosalie (voiture à pédale NDLR) s'est pliée en deux." Son père a accepté de le ramener sur les lieux du drame pour évacuer le stress de son petit garçon. "Il est très choqué et n'a pas réussi à dormir dans son lit cette nuit" explique Toufik son papa. "On vient souvent ici. C'est un parc agréable. Hier le vent soufflait un peu , mais pas si fort que ça."

Une cellule d'écoute psychologique reste en place au CHU de Dijon pour toutes les personnes présentes au moment du drame et traumatisées par cet accident.

Nadine, Timéo et Nolan découvrent l'endroit du drame © Radio France - Olivier Estran

"Evidemment, ça nous refroidit un peu" commente à quelques pas de-là Nadine, accompagnée de ses petits-fils Timéo et Nolan. "Hier, nous sommes justement venus faire de la rosalie. J'imagine que la ville a plus d'un arbre à surveiller."

Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de cet accident, exceptionnel et inattendu. Sur place, Christophe Avéna, le maire -adjoint en charge de la Sécurité répète que le vent qui soufflait à ce moment-là était bien en dessous des niveaux d'alerte qui entrainent la fermeture du parc. "L'arbre s'est cassé au niveau d'une fourche. Les très fortes pluies de la semaine dernière ont sans doute joué un rôle dans cet accident. On attend les conclusions de l'enquête."

Accident imprévisible ?

Les activités du parc reprennent du service sous un ciel limpide et serein. Accro-branche, écodrôme, zoo retrouvent leurs visiteurs. Les rosalies sont, elles, ce mardi matin absentes des allées du parc.

"On a le sentiment que c'est la faute à pas de chance" assure Daniel qui tient la buvette "Oh ! P'tit Loup gourmand" au centre du parc. "A une seconde près, cette famille échappait au drame. Les pauvres gens, c'est vraiment malheureux."

En face du zoo, la buvette a repris son activité © Radio France - Olivier Estran

"Je travaille ici depuis 25 ans, et je peux vous dire que oui, l'entretien du parc est fait de façon régulière. Ce printemps, les ouvriers ont passé au moins deux mois à couper et sortir du bois. Cela a été vraiment conséquent."

Les habitués du parc assurent que l'entretien est fait de façon régulière © Radio France - Olivier Estran

"Oui, c'est exact" complète Samiah, une des nombreuses joggeuses du parc "On voit souvent les techniciens au travail, il y a même un panneau à l'entrée qui nous informe qu'il y a régulièrement des travaux et qu'il ne faut pas s'étonner de voir des arbres coupés" précise cette habituée.

"Dès que le vent devient fort, le parc est fermé. Ca nous fait bien râler car on ne peut plus travailler. Maintenant la prochaine fois que l'on sera évacués, je repenserai à ce qui est arrivé" conclut Daniel le patron de la buvette.