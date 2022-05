Dijon - les regrets tardifs des agresseurs des contrôleurs du tram

"Je profite de la présences des deux victimes pour présenter mes sincères excuses." Dans le box des prévenus, Matéo 23 ans fait profil bas. Samedi 30 avril, à 7h du matin avec un des compagnons, il a pourtant fait preuve d'une grande violence. A l'arrêt de la station Godrans, deux contrôleurs Divia, un homme et une femme s'approchent de lui et de son camarade de 29 ans pour leur demander d'arrêter d'importuner une passagère. Ils leur demandent également de mettre leur masque de protection sur le nez (il reste obligatoire dans les transports en commun) et de présenter leurs titres de transport. Le ton monte, et les deux jeunes hommes frappent les deux contrôleurs qui reçoivent des coups sur le visage, les jambes, le ventre. Transportés aux urgences, ils en ressortent avec une semaine d'arrêt de travail et portent aujourd'hui encore les traces de cette bagarre. Le contrôleur a aujourd'hui un tympan percé, et sa collègue garde un œil au beurre noir.

Détention provisoire et interdiction de prendre le tram

Comme la loi l'autorise en cas de comparution immédiate, les deux agresseurs ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils devront donc s'expliquer face à la justice le 27 mai prochain. En attendant, Mateo futur père de famille en juin prochain reste en détention provisoire en raison de son passé chargé: il a déjà été incarcéré 5 fois, et son casier judicaire porte 16 mentions pour violences et délits routiers. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Son comparse, père de famille n'a pas un mot pour les victimes et se contente de répondre aux questions du tribunal. Il a déjà été condamné pour outrage sur "personne dépositaire de l'autorité publique", et du coup reste placé sous contrôle judiciaire. Il devra pointer au commissariat une fois par semaine et a interdiction d'emprunter les transports Divia dans l'agglomération dijonnaise. Il risque 10 ans de prison.

La direction de Divia assure que le nombre d'agressions et d'incivilités est stable sur le réseau des bus et des trams de l'agglo : "il y en a eu 16 depuis le début de l'année" soit une de plus que sur les 4 premiers mois de 2021. Divia assure 180.000 voyages par jour en bus ou en tram sur l'agglomération de Dijon. L'entreprise compte une vingtaine de médiateurs qui interviennent sur les tramways et les bus. Ces effectifs pourraient être revus à la hausse en partenariat avec la métropole.