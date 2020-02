Avocats du barreau de Dijon : poursuite de la grève illimitée contre la réforme des retraites

Réunis en assemblée générale ce lundi 24 février 2020, les avocats du barreau de Dijon ont voté la poursuite de la grève illimitée. Le mouvement a débuté le 6 janvier dernier. Les avocats s'opposent à la disparition des régimes autonomes.

Dans un communiqué, les avocats justifient le maintien de la grève : "compte tenu de l’absence d’avancées, et des travaux parlementaires en cours, de maintenir à l’unanimité le principe de la grève, ce pour une durée illimitée et par conséquent de suspendre toutes activités juridiques et judiciaires, y compris le contentieux des libertés et les consultations gratuites"

Communiqué du barreau de Dijon

Une nouvelle assemblée générale est prévue le 5 mars 2020 à 11 heures.

Mardi 18 février, les avocats de Dijon ont décidé d'aller plus loin : ils ont déposé une liste pour les municipales de Dijon à la préfecture. Le but de cette liste : contester le projet de réforme et amener le débat électoral sur le sujet.