Dijon : les bars de la place de la République devront fermer plus tôt

A Dijon , les bars de la place de la République ne pourront plus rester ouverts toute la nuit ! Le Préfet assure qu'il va très prochainement imposer une fermeture à 2 heures du matin. On parle bien des bars et pas des boites de nuit. Jusqu'alors 5 établissement restent ouverts jusqu'à 5h du matin durant les weekend. Le préfet veut faire revenir le calme et la sécurité sur cette place centrale de Dijon? Depuis juin dernier, on y a recensé 121 faits de délinquance et une trentaine de d'agressions.

"Cette situation ne peut plus durer et doit être combattue. Les mesures que je prépare sont en accord avec le maire François Rebsamen" assure le préfet. "Cinq débits de boissons qui restent ouverts jusqu'à 5h du matin c'était une situation exceptionnelle on va en revenir à une situation normale. Pas besoin d'arrêté préfectoral car ces établissements avaient des dérogations, il suffit de mettre fin à ces dérogations."

Cette annonce n'est pas du goût des patrons de bar concernés. "On ne comprend pas très bien "assure Gilbert Febvay , patron du Beverly et président des cafetiers du monde de la nuit à l'UMIH 21. "Nous ne sommes pas les agresseurs, ce sont nos clients qui se font agresser. On ne prend pas le problème dans le bon sens. Cela ne peut que conduire à réduire notre chiffre d'affaires, offrir moins de travail à nos salariés et mettre à terme nos établissements en danger."

"J'ai proposé aux patrons de bars qu'on fasse le bilan dans 6 mois" répond le préfet Franck Robine. "Quoiqu'il en soit la décision est prise est sera appliquée dans les jours qui viennent. Mais rien n'est figé on pourra y revenir si la situation évolue."

La police patrouille désormais tous les week ends.

"J'ai demandé à la police nationale sur réquisitions du procureur de la République d'être présente, tenir le terrain et ils vont être renforcés par les CRS qui étaient déjà présents du 10 au 14 novembre. Ils vont revenir avant la fin du mois (les premiers venaient de Périgueux, ça ne sera pas forcément le cas de ceux qui vont arriver). On attend une compagnie de CRS soit 70 hommes. Ils viennent d'ailleurs régulièrement sur Dijon pour traiter nos points de deals" complète le répresentant de l'Etat.