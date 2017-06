Dijon : les deux frères braqueurs condamné à 12 et 14 ans de prison par la Cour d'Assises

Au terme de deux semaines et demi de procès, la Cour d'assises de la Côte-d'Or condamne deux frères dijonnais à 12 et 14 ans de prison pour le braquage de 17 supérettes dans la région.

Le verdict est tombé ce mercredi aux assises de la Côte-d'Or. Les deux frères jugés depuis plus de deux semaines pour le braquage de 17 supérettes de la région sont reconnus coupables. lls sont condamnés à 12 et 14 ans de prison. Les faits remontent entre février et avril 2015, date de leur interpellation. Des braquages qui ont laissé des traces sur les personnels des supérettes.

