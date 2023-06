Dijon: les éboueurs déversent leurs déchets en feu

Une épaisse fumée blanche et une odeur de plastique brûlé sur la jolie rue de la Liberté à Dijon. Ce jeudi 22 juin au soir, les éboueurs ont du déverser précipitamment une partie de leur chargement sur cette avenue piétonne du centre-ville. Ils venaient de remarquer une forte fumée qui s'échappait de leur camion-poubelle. Les déchets étaient en train de prendre feu.

ⓘ Publicité

Scène inhabituelle en sur cette rue du centre-ville © Radio France - Olivier Estran

Batteries de portable

"C'est à cause de batteries de portable qui ont explosé quand on a compacté les sacs-poubelles" pronostique l'un d'entre eux. Les hommes en orange ont du étaler les déchets et tenter d'éteindre les flammes à coups de pelle sous le regard de nombreux passants abasourdis.

Les pompiers ont sorti la lance à eau © Radio France - Olivier Estran

Les pompiers sont rapidement intervenus et ont pu éteindre les flammes. il n'y a heureusement aucun blessé. Il est rappelé qu'il ne faut jeter aucun déchet dangereux dans les ordures ménagères et que piles, batteries ou appareils électroniques sont à déposer dans des centres de recyclage ou dans les déchetteries.