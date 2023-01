Dijon : les laboratoires Urgo condamnés pour des cadeaux offerts à des pharmaciens

Au terme d'une enquête préliminaire entamée en juin 2021, "une pratique commerciale irrégulière employée entre 2015 et 2021" a été observée au sein de l'activité Healthcare des Laboratoires Urgo basés à Dijon, indique ce vendredi 27 janvier le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch.

Des cadeaux mais pas de remises commerciales

Les laboratoires Urgo ont été condamnés à une amende de 1.125.000 euros, dont 625.000 euros avec sursis, pour avoir offert des cadeaux à des pharmaciens, en contrepartie de l'abandon de remises commerciales.

La justice a par ailleurs ordonné la confiscation de plus de cinq millions d'euros, qui avaient déjà été saisis au cours de l'enquête. Les sociétés Laboratoires Urgo (branche Healthcare, au titre des années 2015 et 2016) et Laboratoires Urgo Healthcare (de 2017 à 2021) ont admis l'existence de ce système et ont "pris les dispositions nécessaires pour y mettre définitivement fin au cours de l'enquête", selon le parquet.