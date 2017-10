Dijon : les nuisances sonores font de plus en plus de bruit rue Jean-Jacques Rousseau

Depuis plusieurs années et l'ouverture des bars de nuit rues Auguste-Comte et Jean-Jacques Rousseau à Dijon, les nuisances sonores font le show. Plusieurs bars ont été épinglés, même si les patrons assurent faire de leur mieux pour combattre le bruit.

Les nuisances sonores font de plus en plus de bruit à Dijon. Rue Auguste Comte et rue Jean-Jacques Rousseau, plusieurs bars ont été visés par des plaintes de riverains et d'habitants du quartier.

Plusieurs patrons de bar ont écopé d'une amende

Ce sont les patrons de bar qui trinquent : celui du Bam Jam Café, situé à l'angle de la rue Jean-Jacques Rousseau et de la rue d'Assas a été condamné il y a deux semaines à 200 euros d'amende pour chacune des 4 contraventions pour nuisances sonores dont il avait fait l'objet. Même chose pour le patron du Paradize Club, qui a lui écopé d'une amende de 200 euros.

Restriction de la programmation musicale

Pourtant, les patrons assurent qu'ils font de leur mieux pour combattre le bruit et éviter ce genre de nuisances. "On a arrêté les concerts pendant 4-5 ans et là on recommence gentiment", explique Amar, le responsable "soir" du Saint Nicolas, situé rue Jean-Jacques Rousseau. "Je fais attention que ça soit que du blues ou du jazz mais pas du hard-rock", ajoute-il. "Et je demande à mes clients de ne pas trop faire de bruit lorsqu'ils sortent dehors fumer une cigarette", conclut-il.

A l'intérieur de l'Alchimia, rue Auguste-Comte. © Radio France - Soizic Bour

Sauf que c'est bien ça le problème, pour les riverains : "les gens qui parlent trop fort, un peu alcoolisés, ils ne se rendent pas forcément compte", explique Chloé. Elle habite en centre-ville mais "tente de faire avec", explique-t-elle. "Quand on habite en centre-ville ou à côte d'un bar, on le sait, c'est aussi le jeu".

Études acoustiques

Certains patrons de bar, comme au Saint-Nicolas, ont décidé de mener à bien des études acoustiques pour mesurer le niveau sonore. Amar nous explique : "Quelqu'un est venu avec un appareil se mettre de l'autre côté de la rue et a mesuré le niveau sonore, alors qu'on montait progressivement la musique dans le bar, portes fermées. À un certain moment, il m'a demandé de m'arrêter, et voilà, c'était le seuil à ne pas dépasser". Cependant, très régulièrement, les riverains appellent la police pour se plaindre des nuisances sonores.