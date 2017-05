Dijon : les olympiades de la protection judiciaire ont démarré

Le coup d'envoi des Olympiades de la protection judiciaire a été donné ce lundi. Jusqu'à vendredi, 300 jeunes répartis en dix délégations et âgés de 12 à 18 ans vont s'affronter lors du Challenge Michelet, dans plusieurs disciplines sportives.

La 45e édition des Olympiades de la protection judiciaire est officiellement lancée. Jusqu'à vendredi, ce sont près de 300 jeunes répartis en dix délégations de 32 personnes et âgés de 12 à 18 ans qui vont s'affronter lors du Challenge Michelet. Au programme : sport et éducation civique.

Plusieurs compétitions sportives

Le concept est simple : des jeunes sous protection judiciaire ou bien en foyer ou sous protection de l'enfance se retrouvent pour plusieurs compétitions sportives, du foot, du rugby, de l'athlétisme, du basket, du cross ou de la natation.

La résistance comme thème principal du Challenge

Le but de ces différentes compétitions, marier "la tête et les jambes" et "faire passer un message de citoyenneté aux jeunes par le biais du sport, vecteur d'insertion", comme nous l'explique Kamel Benchick, chargé de mission sur le Challenge Michelet 2017.

Kamel Benchikh, chargé de mission au Challenge Michelet 2017 : "Un village animation proposera des activité liées à la culture et la citoyenneté"

Remises des médailles vendredi

Les compétitions durent jusqu'à vendredi soir, les médailles seront remises après une cérémonie aux monument aux morts de Dijon. Un prix de l'ambiance et un prix artistique sont également en jeu, nouveauté de cette 45e édition.