Dijon : opération séduction pour la police nationale

Un stand bleu dans l'une des rues les plus passantes de Dijon. Ce mercredi 07 juillet, deux policiers de Metz, en charge du recrutement, distribuent tracts et conseils. En face, de nombreux jeunes, âgés de 17 à 20 ans, qui s'interrogent sur leur avenir dans le métier.

Profils divers

"Vous pouvez approcher, n'ayez pas peur !", lance le commandant Jean-Philippe Bardé. Les jeunes sont souvent timides, à la recherche de quelques informations ou déjà sûrs de leur vocation.

C'est le cas de Damien, 18 ans, qui passe en terminale. Sa filière : bac pro métiers de la sécurité. Il compte passer le concours dès cette année, pour intégrer les forces de l'ordre directement après son baccalauréat. "J'ai toujours voulu faire ça, explique-t-il. Quand il y a eu les attentats de 2015, j'ai été conforté dans mon choix. Je trouve que ce qu'il y a de plus important, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens."

Lucas, 20 ans, compte être plus patient : il réfléchit à passer le concours d'officier de police, à la fin de sa licence. Une envie que le contexte de crise de confiance entre la police et la population en fait pas faiblir : "La police est critiquée au quotidien, mais je pense qu'en réalité, il y a cette notion de service, d'être au plus près des gens, comme ce que fait la police-secours par exemple."

Le concours de gardien de la paix propose cette année plus de 3500 postes dans toute la France.