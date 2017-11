Dijon : peine confirmée pour l'homme qui avait saccagé l'Apple Store avec une boule de pétanque

La cour d'appel a confirmé jeudi la condamnation de celui qui le 29 septembre 2016 avait fait irruption dans l'Apple Store de la Toison d'Or de Dijon et saccagé des dizaines de smartphones et tablettes numériques. L'homme écope de six mois de prison avec sursis et devra verser 17.548 euros à Apple.

En septembre 2016, il avait détruit des dizaines de smartphones et de tablettes numériques à coup de boule de pétanque à l'intérieur de l'Apple Store de la Toison d'Or à Dijon. La vidéo de ces dégradations avait d'ailleurs fait le tour du monde. Ce jeudi, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement en première instance.

L' homme a été condamné à six mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve de deux ans. Il lui est interdit de se rendre à l'Apple Store de la Toison d'Or à Dijon. Il devra aussi payer une amende de 300 euros pour les violences commises et verser 17 548 euros à Apple à titre de dommages et intérêts.