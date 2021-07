Dijon : près d'un millier de manifestants contre le pass sanitaire, autant que les semaines précédentes

Ils étaient là une nouvelle fois à 14 heures, place de la République. Ce samedi 31 juillet, près d'un millier de personnes ont manifesté contre l'extension du pass sanitaire dans les rues de Dijon (Côte-d'Or), pour le troisième week-end d'affilée. Cinq jours auparavant, le projet de loi sur le sujet a été approuvé par le Parlement.

Le jeu du chat et de la souris

Au début de la manifestation, peu après 14 heures, le cortège s'élance de la place de la République et part en direction du boulevard de la Trémouille, sur les voies du tram. Cet axe fait partie d'un secteur où "toute manifestation sera interdite de 12 heures à 21 heures", a expliqué la préfecture de Côte-d'Or. Vers 14h40, les forces de l'ordre repoussent les manifestants vers leur point de départ avec plusieurs jets de grenades lacrymogènes. Le cortège revient place de la République puis se disperse en petits groupes dans le centre-ville.

Plus tard dans l'après-midi, un nouveau rassemblement se forme place Darcy puis s'engouffre dans la rue de la Liberté, en plein centre-ville, vers 15h30, en direction de la place de la Libération. Entre temps, plusieurs camions de gendarmes et de CRS ont changé de position et garent place du Bareuzai.