VIDÉO - Dijon : quatre impacts, possiblement dus à un pistolet à plombs, retrouvés sur les vitres d'une école maternelle

21000 Dijon, France

C'est peu après 16h ce jeudi après-midi qu'une mère de famille venant chercher ses enfants à la sortie de l'école a aperçu ces quatre impacts dans le double-vitrage d'une porte donnant accès à la cantine de l'école maternelle. Cette partie du groupe scolaire est située au numéro 1 de l'avenue du Lac, juste au dessus de la promenade du ruisseau de la Fontaine-d'Ouche.

La police contactée par les parents d'élèves est venue sur place pour effectuer des constations. Selon une source proche de l'enquête, ces impacts pourraient avoir été réalisés par "un pistolet à plombs". Sur place "plusieurs douilles" dorées ont été retrouvées, la brigade de répression et des atteintes aux biens de la police de Dijon "est en train de vérifier si elles correspondent ou non aux impacts laissés sur les baies vitrées".

Des impacts impressionnants... Heureusement aucun enfant n'était présent au moment des faits. © Radio France - Thomas Nougaillon

Devant les incertitudes qui subsistent, une enquête en flagrance est ouverte pour "dégradations" et non pas pour "dégradations avec armes". Selon les témoignages recueillis par les parents d'élèves sur FaceBook les faits pourraient remonter à mercredi soir ou jeudi matin très tôt. C'est à dire avant 7h du matin et l'arrivée des enfants au périscolaire. Ce que ne confirme pas les policiers.

Les parents, désemparés, ont improvisé "un blocus" de l'école ils attendent une réaction du rectorat et de la mairie de Dijon. Du côté des enseignantes, les syndicats ont été contactés, pour éventuellement faire jouer leur droit de retrait.

Les parents d'élèves attendent une réaction de la mairie et du rectorat. © Radio France - Thomas Nougaillon

Des douilles ont été retrouvées au pied de la baie vitrée... Selon une source proche de l'enquête elles ne correspondraient pas aux impacts. © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette douille vient tout juste d'être découverte. Aussitôt les mères de famille prennent des photos. © Radio France - Thomas Nougaillon