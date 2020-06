Le magasine Forbes France vient de publier son palmarès des villes les plus vertes de France. Non seulement Dijon figure dans ce top 10, mais la cité des Ducs peut s'enorgueillir d'en occuper la première place. Pourtant, le manque de verdure en ville est un reproche récurrent contre la municipalité.

Dijon sacrée "ville la plus verte de France"

L'article a été publié ce 23 juin et fait la fierté de la municipalité qui diffuse l'info sur les réseaux sociaux. Selon le magazine Forbes France, Dijon est la ville la plus verte de France. Elle truste la première place d'un top 10 dont Le Mans et Rennes occupent les deux autres marches du podium.

Les touristes affluent en cette période de l'année à Dijon, ici dans le parc Darcy © Radio France - Philippe Renaud

Comment a été réalisé ce classement ?

Le principal critère qui a été pris en compte est le nombre de mètres carré de parcs par habitant. La superficie a été calculée grâce à la base de données OpenStreetMap, avant d'en déduire le ratio par habitant de la superficie des parcs des villes françaises de plus de 100.000 habitants.

Dijon, avec une moyenne de 3,93m² de parcs pour dix habitants, arrive donc en tête de ce top 10 des villes les plus vertes de France. "Dijon est la ville parfaite pour travailler au cœur d’une région historique, et profiter toujours d’un coin de verdure" écrit le magazine.

Le Top 10 complet

Derrière Dijon, viennent donc Le Mans dans la Sarthe, Rennes et Brest pour la Bretagne. Puis suivent les villes de Lille, Strasbourg et Tours. Reims, Montpellier et Amiens complètent ce top 10.