Dijon : sept jeunes présentés à un juge d'instruction après une série de violences inter-quartiers

Sept jeunes, dont six mineurs, ont été présentés à un juge d'instruction dans la soirée de jeudi à Dijon, à l'issue de leur garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une série d'agressions, la semaine dernière, dans le cadre de rivalité inter-quartiers. Ils pourraient être poursuivis notamment pour violences volontaires mais aussi, pour certains, pour avoir filmé les coups et diffusé les images, ce que l'on nomme Happy Slapping.

Difficile d'être catégorique sur l'origine de ces violences entre jeunes de La Fontaine-d'Ouche et de Chenôve, mais lors d'un point presse, le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch, évoque "une vidéo moquant un proche d'une des personnes mises en cause". Plusieurs des faits étaient déjà connus, notamment les coups de couteau portés à un jeune de 16 ans devant le Lycée Hyppolite Fontaine, le mardi 1er février et l'agression à l'arme blanche de deux jeunes dans un bus, le lendemain.

Six faits de violences, liés entre eux

Au total, ce sont six faits de violences, étalés sur quatre jours, qui ont été recensés : un jeune homme dont le passage à tabac à Chenôve a été filmé et posté sur les réseaux sociaux, mais aussi une seconde agression dans un bus de deux victimes, et une tentative, dans un restaurant, où cette fois les agresseurs ont été mis en fuite.

"Il était important d'apporter d'abord policièrement puis judiciairement une réponse immédiate à ces comportements dont on voyait qu'ils étaient extrêmement répétitifs, extrêmement dangereux et avec une logique d'escalade qu'il fallait interrompre au plus vite", souligne également le procureur de la République. Depuis les premiers faits, une quinzaine d'enquêteurs de la sureté départementale ont été engagés sur ces faits.

Des victimes parfois agresseurs

Les investigations ont permis de mettre en évidence les liens entre ces agressions, grâce à l'exploitation des réseaux sociaux et des téléphones portables des mis en cause, parfois eux même victimes de certains faits. Une seule et même information judiciaire a été ouverte.

Les suspects, pour la plupart, nient ou minimisent leur implication dans ces violences. Le parquet a requis un placement sous contrôle judiciaire, "avec l'obligation de respecter un couvre-feu et des obligations d’éloignement, soit d'éloignement de l’agglomération, au sens large du terme, soit des interdictions, pour les personnes de Chenôve de fréquenter le quartier de la Fontaine-d’Ouche, et pour les personnes de la Fontaine d’Ouche, de fréquenter le quartier de Chenôve", détaille Olivier Caracotch.