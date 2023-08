Dijon : sept militants d'Extinction Rébellion jugés pour la dégradation de trois agences BNP Paribas

De longues coulées de peinture noire, et des tâches de peinture orange ou verte. Juste en face de l'emblématique Porte Guillaume, dans le centre-ville de Dijon, l'agence BNP-Paribas de la place Darcy porte encore les traces de l'action d'Extinction Rebellion.

ⓘ Publicité

Le 10 mai 2023, des militants de ce mouvement écologiste s'en sont pris à trois agences bancaires de ce groupe à Dijon (Darcy, Place de la République et Université). Les militants ont agi sans crainte de se faire repérer. Leur action menée dans plusieurs villes de France a été annoncée sur les réseaux sociaux, et à Dijon la police déjà sur place n'a eu aucun mal à interpeller sept personnes âgées de 19 à 36 ans, toutes résidant en Côte-d'Or. Pour la BNP, le bilan est lourd avec des façades maculées de peinture, et plusieurs distributeurs bloqués par de la colle.

Au mois de mai, la banque estimait les dommages à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Extinction Rébellion revendique cette action, car à leurs yeux la BNP-Paribas est coupable de financer "le projet Eacop/Tilenga de TotalEnergies", soit la construction d'un pipeline géant en Ouganda et en Tanzanie. "En fonctionnement c'est plus de 200.000 barils de pétrole extraits par jour et 34 millions de tonnes de CO2 rejetés dans l'atmosphère par an" affirme ce mouvement dans un communiqué. "Ce projet est aussi une grave atteinte aux droits humains fondamentaux : 100.000 personnes ont été expropriées de leur terre" affirme le mouvement dans un communiqué.

Un coup de semonce qui a valu à la BNP-Paribas de répondre lors de son assemblée générale du mois de mai et d'affirmer "Ainsi BNP-Paribas n’accorde plus désormais aucun financement dédié à des projets d’extraction d’énergies fossiles quels qu’ils soient : charbon, pétrole et gaz conventionnel ou non conventionnel."

La banque estime que les dommages s'élèvent à plusieurs milliers d'euros © Radio France - Olivier Estran

Faire le procès du procès ?

Cet argumentaire, les militants cités devant la justice vont le répéter ce mercredi 16 août à midi à l'occasion d'un rassemblement devant le tribunal et veulent en faire la démonstration durant leur procès prévu dans la foulée en début d'après-midi. Le mouvement s'appuie sur maître Laure Abramowitch, l'avocate de Chenôve qui a réussi la semaine dernière à persuader le Conseil d'Etat de ne pas dissoudre "Les Soulèvements de la Terre" . Ce mercredi 16 août à Dijon, elle va demander d'emblée au tribunal de requalifier les faits, et de faire passer la BNP du rang de victime à "responsable d'infraction politique".

Durant cette audience, Extinction Rébellion veut aussi faire entendre Julia Steinberger une chercheuse venue de Lausanne , spécialiste du réchauffement climatique, ainsi que Lucie Pinçon, activiste qui a reçu le prix Goldman , une des plus importantes récompenses pour la défense de l'environnement. Pas sûr que la justice leur donne la parole, car face au tribunal correctionnel de Dijon, ce n'est pas la BNP-Paribas qui doit s'expliquer, mais bien les sept personnes accusées de "dégradations de biens commis en réunion".