Dijon : six mois d'emprisonnement pour les pilotes d'un "drone de livraison" à la maison d'arrêt

Intriguée en découvrant des allées et venues d'un petit engin dans les airs à proximité de la maison d'arrêt de Dijon à l'aube ce lundi 12 juin, la police nationale avait surpris deux jeunes gens de 18 et 19 ans en flagrant délit. Les deux cousins, originaires du Doubs, livraient à l'aide d'un drone une centaine de grammes de cannabis et un téléphone portable, un IPhone 12, à un prévenu incarcéré dans l'établissement dijonnais.

Les deux prévenus étaient jugés ce mercredi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Dijon. Ils sont condamnés à six mois d'emprisonnement, une peine qu'ils effectueront à domicile sous bracelets électroniques. Par ailleurs le tribunal les condamnent à 500 euros d'amende chacun et confiscation du drone. Le frère de l'un des deux prévenus est incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. La présidente du tribunal soupçonne ce dernier d'être l'instigateur de cette commande illicite.