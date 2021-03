Les sapeurs pompiers et la police sont intervenus ce dimanche 7 mars pour l'incendie d'un véhicule rue du commandant Abrioux dans le quartier dijonnais du parc de la colombière. Surprise à leur arrivée, les incendiaires de la voiture sont des enfants de 10 et 11 ans.

Dijon : trois enfants de 10 et 11 ans surpris en train d'incendier une voiture

L'intervention s'est déroulée ce dimanche 7 mars à 15h45. Mais elle a pour le moins surpris ses acteurs. La police a été dépêchée rue du Commandant Aubrioux où on leur avait signalé une voiture en feu. Le véhicule stationné a complètement brûlé. Mais les auteurs présumés de cet acte ont vite été retrouvés. Ce sont trois enfants, âgés de 10 ans pour le plus jeune, et de 11 ans pour ses deux copains. Ils ont reconnu avoir cassé une vitre de la voiture garée dans cette rue avant d'y mettre le feu.