Dijon : trois personnes interpellées et de la drogue saisie par la police dans le quartier Greuze

L'opération s'est déroulée le lundi 1er mars dans l'après-midi, avenue Jean-Baptiste Greuze à Dijon. Un quartier où les habitants sollicitent régulièrement la police à cause de troubles à l'ordre public. Durant cette intervention, les policiers dijonnais ont découvert de petites quantités de résine de cannabis cachée dans des buissons et dans un véhicule. Trois personnes ont été interpellées en possession de drogue, en tout une quarantaine de grammes. Elles ont été remises en liberté.

Des opérations répétées dans les quartiers

Avec ces opérations, la police et la justice entendent occuper le terrain pour ne pas laisser le champ libre aux délinquants et aux trafiquants. "_Nous avons intensifié nos actions de terrain dans le cadre de la lutte contre les violences urbaines, et surtout les trafics de stupéfiants_. Et certaines opérations qui sont conduites sur des points de deals comme la semaine dernière aux Grésilles, conduisent ceux qui tiennent les trafics et l'économie souterraine" expliquait ce mardi sur France Bleu Bourgogne, Jean-Claude Dunand,le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.