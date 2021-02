Dijon : trois pompiers agressés en pleine intervention

Trois pompiers ont été agressés en pleine intervention à Dijon (Côte-d'Or), dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 février 2021, vers 20h30. Les soldats du feu ont été bousculés par la personne qu'ils venaient secourir. L'un d'eux s'est pris un coup de poing dans le torse. Aucun n'a été sérieusement blessé, précise le SDIS (Service Départemental d'Intervention et de Secours) de Côte d'Or.

Quatre plaintes déposées ce mardi

Les trois soldats du feu agressés et le SDIS de Côte-d'Or vont chacun déposer une plainte ce mardi pour agression d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas la première fois que ça arrive ces dernières semaines. "Il y en a de plus en plus depuis quelques temps et pas qu'à Dijon", souffle le lieutenant Cléa Carré, responsable de la communication des pompiers de Côte-d'Or.

à lire aussi Côte-d'Or : deux pompiers et le SDIS portent plainte après des tirs de mortier à Dijon

Le président du conseil d'administration du SDIS 21, Hubert Poullot, "dénonce ce type de comportement" dans un tweet publié ce dimanche.