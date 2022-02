Dijon : un adolescent de 16 ans agressé au couteau dans son lycée

L'agression s'est déroulée ce mardi 1er février vers 10 heures au lycée Hippolyte-Fontaine à Dijon. Un élève de 16 ans scolarisé dans l'établissement a quitté l’établissement au moment de la pause et y est revenu en courant, poursuivi par un groupe d’individus qui lui ont asséné plusieurs coups de couteau .

Une enquête en cours pour retrouver les agresseurs

Il a réussi à regagner l’établissement et a été pris en charge par l’infirmerie. Les services de police et de secours sont immédiatement intervenus. L’élève blessé a été transporté aux urgences pédiatriques du CHU de Dijon. Son pronostic vital n’est pas engagé. Les agresseurs sont en fuite, aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant mais les caméras du lycée sont en cours d'exploitation.

Une cellule d'écoute mise en place dans l'établissement

La Cellule d’urgence médico-psychologique de la préfecture ainsi que la cellule d’écoute psychologique de l’Éducation nationale se rendent sur place : la première assurera la prise en charge des témoins les plus choqués, et la seconde animera des groupes de parole pour celles et ceux qui en exprimeront le besoin. Une enquête de flagrance est conduite sous l’autorité du procureur de la République