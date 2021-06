Dijon : un baigneur du lac Kir évacué dans un état grave

Ce sont des témoins qui ont alerté les secours vers 11h ce lundi matin. Ils ont signalé avoir vu "un homme tombé à pic" dans les eaux du lac kir alors qu'il était en train de nager. Le SDIS 21 a aussitôt envoyé sur place deux plongeurs spécialisés pour retrouver le malheureux, mais ce sont finalement deux autres pompiers en mission de surveillance sur "Dijon Plage" qui l'ont retrouvé alors qu'ils s'étaient rendus sur place avec une barque.

Des circonstances encore floues

Selon le constat des secouristes, l'homme a été victime d'un malaise, mais à l'heure actuelle, sa cause n'est pas précisée. S'agit-il d'un malaise cardiaque ou d'une hydrocution ? La réponse viendra surement du CHU de Dijon où l'homme a été évacué dans un état grave.

Les conseils du SDIS 21 aux baigneurs

Les fortes chaleurs que connait la Côte-d'Or incitent beaucoup de personnes à aller se rafraîchir dans les eaux des lacs, rivières et autres piscines, mais attention à ne pas faire n'importe quoi rappelle le Service d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or sur sa page Facebook. Il faut tenir compte de sa forme physique avant de s'aventurer trop loin dans l'eau, préférer les zones de baignades surveillées, rentrer progressivement dans l'eau et surveiller en permanence les enfants. Enfin, et c'est sans doute, le premier conseil à retenir même si c'est une évidence, il faut apprendre à nager, quelque soit son âge.