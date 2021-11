Dijon : un bar saccagé après des violences entre supporters à quelques heures du derby DFCO- AJ Auxerre

Alors que la fête du foot et le derby entre le DFCO et l'AJ Auxerre se tient dans quelques heures, un bar dijonnais a été saccagé après des violences entre supporters. Baies vitrées cassées et sièges brûlés, la police s'est rendue sur place.