Dijon : un dispositif policier déployé à la gare après la découverte d'un nouveau bagage abandonné

Ca devient une presqu'une habitude. Le mardi 8 novembre, tous les accès au hall principal de la gare de Dijon avaient été bouclés par la police en attendant l'intervention d'une équipe de démineurs sur place. Une semaine après, c'est un bagage abandonné dans un train sur le quai de la voie I qui relie Dijon à Paris qui a entraîné le déploiement dans la gare de Dijon d'une dizaine de policiers ce mardi 15 novembre en début d'après-midi. A l'intérieur du train en question, une petite valise type Vanity a été retrouvée, le train a été éloigné vers un garage à plus de 100m. Le périmètre de sécurité est donc assuré.

ⓘ Publicité

Un véhicule de police stationné devant la gare de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Quelles conséquences sur le trafic ?

Suite à cet incident, toutes les circulations de trains vers le nord (la roche Migennes, Paris) ont été suspendus dans un premier temps, annonçait la SNCF. Le TGV 5537 inouï de 16h20 pour Nice et le tgv inouï 2239 toujours pour Nice accusaient eux 20 minutes de retard.

Les démineurs de Colmar sont appelés pour inspecter la valise. Seule les voies I et J sont neutralisées à l'aide rubalise mais la gare n'est pas évacuée. "Ce n'est pas quotidien mais presque. Ce genre de choses arrive tous les 2 jours environ" explique un agent de la SNCF.

Un ruban empêche l'accès aux voies I et J en gare de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Que risque t'on lorsqu'on oublie un bagage ?

Lorsqu'un bagage abandonné entraîne l'intervention des autorités judiciaires et des équipes de déminage, cela peut se traduire par une amende forfaitaire de 178 euros à laquelle il faut ajouter 38 euros pour frais de dossier. Le propriétaire s'il se manifeste peut se voir dresser un procès-verbal si l'abandon n'occasionne aucune conséquence sur le trafic. Dans le cas contraire, avec gêne sur la circulation des trains, la SNCF se réserve le droit de porter plainte. Cela peut entrainer jusqu'à 3.750 euros d'amende et six mois de prison. Mieux vaut donc faire attention !

Ce mardi après-midi seul le TER 17.762 entre Paris Bercy et Bourg Pays d'Auvergne accusait un retard de 30 mn.