Dijon, un homme avoue être l'auteur de 81 cambriolages en 6 semaines

La police a interpellé et présenté au procureur un jeune homme de 33 ans ce vendredi 9 avril. Il a avoué être l'auteur de 81 cambriolages entre la mi-février et début avril. Il volait principalement des jeux-vidéos et du vin, pour les revendre. C'est grâce à ces détails que la police l'a retrouvé.