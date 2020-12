Dijon : un homme de 27 ans incarcéré après une course-poursuite dans le quartier des Grésilles

4000 euros en liquide et 3 grammes de résine de cannabis ont été retrouvés dans la voiture.

Un homme de 27 ans a été incarcéré, mercredi, 2 décembre, après une course-poursuite dans les rues du quartier des Grésilles, à Dijon (Côte-d'Or). Ça s'est passé ce dimanche, vers 22h10 sur le boulevard Champollion. Une patrouille de police s'est arrêtée au niveau du chauffeur, à hauteur d'un feu. Ce dernier a pris la fuite et a brûlé plusieurs feux rouges. La voiture avec deux policiers à son bord l'a pris en chasse pendant plusieurs minutes.

L'homme de 27 ans a fini par heurter un trottoir de la rue Castelnau, ce qui crève un de ses pneus, avant de prendre la fuite à pied. Les membres de la Brigade Spéciale de Terrain, se lancent à sa poursuite, finissent par le rattraper avant que l'un d'eux se fasse étrangler par le chauffard. Bilan : trois jours d'incapacité temporaire de travail (ITT) et des blessures au cou et au genou pour le policier qui s'est fait étrangler, son collègue s'est, lui, vu attribuer un jour d'arrêt de travail.

Retour à la case prison

L'homme de 27 ans est finalement placé en garde à vue au commissariat de Dijon, où les policiers s'aperçoivent qu'il doit finir une peine de six mois de prison pour recel de vol et une implication dans une affaire de trafic de drogue. Trois grammes de résine de cannabis et 4000 euros en liquide ont été retrouvés dans la voiture. Il a été déféré devant le parquet de Dijon, mercredi 2 décembre puis incarcéré à la maison d'arrêt de Montbéliard (Doubs).