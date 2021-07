Dijon : un homme part se faire vacciner pour une deuxième dose et se retrouve en garde à vue !

Il est parti se faire vacciner pour obtenir son passe sanitaire, mais se retrouve quelques heures plus tard en garde à vue! Un homme d'une cinquantaine d'années s'est présenté ce mardi 27 juillet 2021, au centre de vaccination du Zénith à Dijon, pour y recevoir sa deuxième injection mais au lieu de rentrer chez lui avec son précieux sésame il a dû s'expliquer devant les policiers. En cause : son document attestant de sa première injection a paru frauduleux au médecin qui devait le piquer. Résultat : le quinquagénaire s'est retrouvé au poste.

Une affaire emblématique pour le parquet

"Les investigations ont permis de montrer qu'il n'y avait pas de faux ni d'infraction donc logiquement la garde à vue a été levée", confirme Éric Mathais, le procureur de la République à Dijon. "Mais cette affaire est emblématique et montre bien la grande réactivité des différents services, entre le préfet, le procureur et les services de police." Le procureur insistant sur la "vigilance particulièrement forte qu'il y aura sur ce genre de tentative ou de suspicion et que s'il y a des infractions les personnes seront systématiquement et rapidement poursuivies."

C'est une affaire emblématique pour Éric Mathais, le procureur de la République à Dijon Copier

On imagine que pour le quinquagénaire placé en garde à vue, cette journée n'a pas dû être simple, et rien ne dit s'il a pu ou pas retourner au centre de vaccination, pour y recevoir (enfin) son passe sanitaire.

Une affaire que le quinquagénaire parti se faire vacciner n'est pas prêt d'oublier Stéphanie Perenon Copier

