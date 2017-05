Dijon : un incendie dans un appartement à la Fontaine d'Ouche

Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi ce mercredi dans le quartier de la Fontaine dOuche à Dijon. L'appartement était vide de tout occupant au moment du sinistre. Six voisins ont été incommodés par les fumées.

C'est peu après 13h30 qu'un incendie s'est déclaré dans un appartement d'un immeuble de la Fontaine d'Ouche, situé au 18, avenue Edouard-Belin. Le logement était inoccupé quand le feu s'est déclaré dans le salon. Ses habitants ne sont donc pas blessés, en revanche l'appartement est complètement détruit et six voisins, incommodés par les fumées, ont dû subir des examens de contrôle au CHU de Dijon. La mairie doit reloger la famille résidant dans ce logement. Il s'agit, selon nos confrères du Bien Public, d'un couple et ses quatre enfants. L'incendie est maîtrisé.