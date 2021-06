Dijon : le récit d'une tentative d'enlèvement fait le buzz sur Twitter, la police parle de violences

Le récit d'une tentative d'enlèvement à Dijon fait de plus en plus de bruit sur le réseau social Twitter, ce samedi 26 juin. Elle concerne un jeune de 16 ans. La scène se serait passée sur le parking de l'Intermarché, boulevard de l'Université. Le mineur aurait été à deux doigts d'être victime d'un rapt alors qu'il faisait du skate, ce jeudi soir vers 21 heures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est alors qu'un homme d'une quarantaine d'années aborde le jeune en lui lançant : "tu fais du skate ? Tu progresses bien on dirait", explique sur Twitter Robin Jafflin, le frère du mineur. Le jeune s'écarte ensuite car il trouve la situation bizarre, c'est ce que confirme la police à France Bleu Bourgogne. L'individu agrippe ensuite son bras, avant que le mineur ne lui fasse une clé de bras et lui assène des coups de pied avant de prendre la fuite, confirme la police. Le jeune revient plus tard sur les lieux pour venir chercher son casque et recroise l'individu qui lui lance : "excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur", selon les autorités.

La police lance une enquête pour violences volontaires sur mineur

Le jeune skateur est persuadé par son frère d'aller porter plainte, ce qu'il a fait vendredi vers 16 heures. La police lance une enquête pour violences volontaires sur mineur. "Nous n'avons pas assez d'éléments, pour le moment, pour une enquête sur tentative d'enlèvement", explique une source policière. "Il faut qu'on épluche les caméras de surveillance du secteur", poursuit-elle.

Des discussions avec le parquet doivent avoir lieu ce samedi pour déterminer quelle qualification donner à la suite de l'enquête. L'homme d'une quarantaine d'années n'a toujours pas été identifié.